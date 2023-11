Declararon Monumento Histórico Nacional al boliche Cromañón

El decreto 571/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial también resolvió declarar también al"Paseo de Los Pibes de Cromañón" como Lugar Histórico Nacional y a la Colección Cromañón alojada en el Archivo Nacional de la Memoria como Bien de Interés Histórico Nacional.

Se declaró como monumento histórico un lugar que para la historia de todos los argentinos y las argentinas marca un antes y un después en lo que queremos preservar y en lo que no queremos que vuelva a suceder nunca más", expresó aEl Paseo en recuerdos de las víctimas. /Foto: Daniel Dabove.

"La masacre de Cromañón ha sido un parteaguas para las generaciones jóvenes a partir de sus consecuencias en el tiempo" La disposición -firmada por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Cultura, Tristán Bauer- busca"generar conciencia y compromiso en la comunidad mediante la constitución de ámbitos headtopics.com

Además contó que"la historia respecto al proceso de patrimonialización la iniciaron sobrevivientes y familiares en 2020 y buscaba de alguna manera generar un marco de protección y resguardo de los inmuebles".La medida declaró como Monumento Histórico Nacional al conjunto conformado por los edificios del antiguo local bailable

Sobre este paseo, el texto afirma que se trata de un"espacio de profunda carga simbólica, donde el carácter inquisitivo y reparador del arte popular se hace patente ante los ojos de quienes lo transitan, erigiéndose como un hito insoslayable para la memoria de las víctimas". headtopics.com

Se están juntando distintas donaciones de sobrevivientes, familiares, ya sea de remeras o cosas de los chicos que teníamos guardadas, entradas. También testimonios audiovisuales", compartió a TélamSobre el decreto, consideró que surge de"la lucha de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de muchos años de venir peleándola".

