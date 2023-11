Declaraciones del presidente electo sobre el aguinaldo de empleados públicos

Ciertas declaraciones del presidente electo parecieron dar a entender que podría no pagar o pagar parcialmente el aguinaldo a los empleados públicos. Si bien no fue claro, el sindicato ATE le saltó inmediatamente a la yugular. Qué dice la ley y qué puede hacer realmente Javier Milei con el aguinaldo.

'En primer lugar, la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes al aguinaldo de empleados públicos que deberá pagarse el 18 de diciembre es responsabilidad de este gobierno', que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, según consideró un experto, que prefirió no aparecer comentando versiones que no están claras. Qué dicen los expertos sobre un eventual no pago del aguinaldo 'El pago del aguinaldo es mandatorio. La falta de pago derivaría en la posibilidad de reclamo de los trabajadores afectados', advirtió ese experto. 'No hay argumento para no pagarlo; tal vez, por cuestiones de asignación de partidas presupuestarias, pueda tener una demora de algún día, pero no creo que se deje de pagar', enfatiz





