'Debería estar muerto': la larga batalla de Matthew Perry contra las adicciones y su último deseo

Durante dos décadas, el fallecido actor de "Friends" gastó 9 millones de dólares en su batalla contra la adicción al alcohol y las drogas. Además, sufrió más de una docena de cirugías que le salvaron la vida y realizó 15 viajes a rehabilitación y 6.000 visitas a Alcohólicos Anónimos., ganó fama mundial en los años 90 por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie"Friends".

"A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años"6.

Perry se hizo conocido en todo el mundo por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie"Friends", un papel que le valió alrededor de 1 millón de dólares por episodio, lo que lo convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. headtopics.com

Los seis miembros del reparto se llevaron bien desde el principio, y su amistad se extendió más allá del fin de la serie, pero a Perry todavía le resultaba tremendamente estresante filmar., admitió en el programa de reunión en 2021."Y yo sudaba y tenía convulsiones. Me sentí así todas las noches".

Conseguir más pastillas de Vicodin se convirtió en un"trabajo de tiempo completo: hacer llamadas, ver médicos, fingir migrañas, encontrar enfermeras corruptas que me dieran lo que necesitaba". dijo,"y te quiere solo a ti". Tan pronto como levantas la mano y dices: 'Tengo un problema', el alcohol se burla: '¿Vas a decir algo al respecto? Bien, me iré por un tiempo. Pero volveré.' Nunca desaparece para siempre", reflexionó. "Si la policía viniera a mi casa y me dijera: 'Si bebes esta noche, te llevaremos a la cárcel', empezaría a hacer las maletas. headtopics.com

