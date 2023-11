Debatirán en la Legislatura el incremento de multas por faltas al ambiente

La propuesta del Ejecutivo porteño modifica las penas económicas de casi un centenar de conductas contempladas de sanción en el Régimen de Faltas y agrega, como novedad, la posibilidad de realizar"acciones de reparación verde" ante una sanción.

Asimismo, la redacción original del texto que tratarán en la sesión de mañana, cuyo inicio fue acordado a las 10, contiene algunas incorporaciones a la normativa que generaron un rechazo del arco opositor porteño, como la que plantea la creación de una multa a las personas que saquen residuos de los contenedores desplegados en la vía pública.

Fuentes legislativas consultadas por Télam señalaron que existen conversaciones tendientes a retirar este artículo que establece sanciones económicas que superan los 100.000 pesos a quienes manipulen"contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos".

La propuesta, que lleva la firma de la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y vicejefa de Gobierno electa, Clara Muzzio; recibió críticas también de cooperativas de recicladores urbanos que pidieron la marcha atrás de la medida durante una reunión con legisladores que se realizó el viernes pasado.

Puntualmente, el proyecto del oficialismo contempla cambios a las infracciones ambientales, de higiene urbana y de daño al espacio público, a las que agrega como sanción la"Obligación de realizar acciones de reparación verde" como"capacitaciones o tareas comunitarias comprometidas en la recomposición, mantenimiento y preservación del ambiente".

