Debate presidencial: se definieron las reglas y los candidatos no podrán tener 'machetes' en el escenario

La Justicia Electoral realizó este miércoles la última reunión con los representantes de los candidatos presidenciales donde anunció los temas y ubicaciones de Sergio Massa y Javier Milei en el escenario así como todas las características que tendrá el debate obligatorio que se realizará una semana antes del balotaje el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además Schimmel contó que el primer candidato que va a intervenir en el debate con la introducción será Massa con dos minutos. Luego seguirá Milei. Habrá dos bloques con tres ejes temáticos cada uno separados por la tanda publicitaria. Y un último bloque de cierre con dos minutos para que hable cada candidato presidencial con el último cierre a cargo de Milei.

