De Mercado Pago a Ualá: cuánto paga cada billetera virtual si invertís $ 425.000

En la actualidad existe un amplio abanico de opciones al momento de elegir una billetera virtual. Cada una de las que opera en Argentina tiene diferentes características; conocer cómo funcionan, hará una gran diferencia al momento de hacer rendir tu dinero.Sus diversas alternativas facilitan la experiencia del usuario a la hora de realizar compras, pagos o enviar y recibir dinero.

355 en el mes. Conocé cuánto dinero logras en intereses en Mercado Pago (Fuente: calculadora de Mercado Pago)Naranja XEsta herramienta digital genera ganancias por intereses hasta un depósito de $ 200.000. Esto quiere decir que si depositás $ 425.000, los intereses generados partirán desde el primer monto mencionado, lo que se traduce a una ganancia de $ 18.895 a 30 días, gracias a su 110% TNA.

Leer más:

Cronistacom »

De Mercado Pago a Ualá: ¿cuánto paga cada billetera virtual si invertís $ 350.000?Si estás buscando hacer crecer tu dinero, estas billeteras virtuales harán el trabajo por vos. Leer más ⮕

De Mercado Pago a Ualá: cuánto paga cada billetera virtual si invertís $ 400.000Si querés hacer crecer tu dinero, las billeteras virtuales son una de las grandes opciones que podés usar sin salir de casa. Leer más ⮕

Cuánto ganás si invertís $ 1 millón en plazo fijo o Mercado PagoCon los últimos ajustes de las tasas de interés que ofrecen el plazo fijo tradicional y Mercado Pago, cuánto se puede ganar ahora con $1 millón en 30 días Leer más ⮕

AFIP: nuevo plan de pago para deudas, a quién alcanza y las condicionesEl organismo a cargo de Carlos Castagneto reglamento el esquema para la regulación de obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad sociales. Junto con la suspensión de acciones judiciales. Leer más ⮕

Multa por no votar: el Registro de Infractores, el certificado y el posible pagoSufragar es una obligación en la Argentina, por lo cual quienes no lo hayan hecho el pasado domingo 22 de octubre recibirán sanciones; ¿qué pasa si no se voté en los comicios? Leer más ⮕

La lechería denuncia que está en una crisis terminal por las condiciones de pago del alimentoLa Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado en el que señala que las empresas provedoras de alimento sólo venden con condición de pago a 60 días con tipo de cambio abiero y sin ampliar el crédito al productor. Leer más ⮕