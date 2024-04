De lograr una medalla olímpica a luchar contra el alcohol y la depresión: el nadador que estará en París 2024. El nacido en Reino Unido, Adam Peaty, clasificó a la cita deportiva en Francia y explicó el sufrimiento que vivió en los últimos años. El nadador había regresado a la actividad el mes pasado luego de atravesar una dura lucha contra la depresión y el alcohol. El deportista de 29 años aseguró su pasaje a París. “Hemos superado los últimos tres años de infierno.

No quería volver a ver una piscina. El deporte me había destrozado”. Peaty había dejado la actividad en 2022 debido a una fractura en su pie y continuó lejos del deporte durante 2023 ya que quería centrarse en recuperar su salud mental. “No sabía qué camino tomar y muchas cosas se interpusieron en mi camino, pero ahora me despierto cada día y disfruto de mi trabajo. Puede que no termine como un cuento de hadas, pero podría serlo”. “Voy a la iglesia todos los domingos. He ido los últimos meses y definitivamente me ha ayudado

