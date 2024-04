Darío Benedetto y sus problemas con los penales

Darío Benedetto es un gran goleador pero viene torcido con los penales. Y si bien es cierto que apenas erró 6 de los 23 que pateó con la camiseta de Boca cinco de ellos fueron en los últimos 9 partidos. Relegado por Edinson Cavani y Miguel Merentiel hoy es el tercer centrodelantero en la consideración de Diego Martínez. Y este miércoles en Potosí perdió una gran posibilidad desde los once metros cuando su tiro reventó el travesaño.“Como delantero me quedo con el penal.

Yo sé que hice un buen primer tiempo pero me voy con mucha bronca. Apenas tocás la pelota se levanta. Se nota en los cambios de frente y en los centros que no baja nunca. Quiero convertir no se me está dando pero tengo que seguir trabajando” explicó Pipa tras el partido.Cuatro de los cinco penales que falló fueron desviados (dos ante Corinthians por la Libertadores 2022 uno contra Talleres de Córdoba por la Liga Profesional 2022 y el de este jueves en Potosí

