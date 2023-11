Daniela Celis y 'el lado B' de su embarazo: 'Las noches se hacen difíciles y los días interminables'

Daniela Celis que está embaraza de gemelos hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y habló sobre “el lado B” de la maternidad.En su cuenta de Instagram donde acumula casi dos millones de seguidores la modelo que saltó a la fama en la última edición de Gran Hermano compartió una producción de fotos en la que luce su pancita.

“La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas dentro mío 2 corazones latiendo!” reforzó.“El proceso no todo es de color de rosa yo lo estoy aprendiendo! Quería compartirles esta sesión porque me costó hacerla. Internamente hace mucho no me sentía tan linda y tan segura de mi misma de verme en una foto y gustarme!” aseguró.

