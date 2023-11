Dólar y reservas en crisis: por qué hay alerta entre expertos

En un escenario de más oferta por el nuevo dólar para exportaciones y una demanda reprimida, el Banco Central inauguró noviembre con un saldo positivo de u$s56 millones por su intervención en el mercado cambiario, con lo cual encadenó una racha compradora de ocho jornadas seguidas.

Con el saldo favorable de hoy, la entidad monetaria extendió así a ocho ruedas consecutivas la racha compradora iniciada tras el resultado electoral en primera vuelta en las que sumó un saldo positivo de u$s680 millones. De esta manera, el BCRA acumula en la semana compras netas por u$s282 millones, aunque suma en lo que va del año un monto vendedor neto cercano a u$s1.124millones.

