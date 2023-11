Dólar y devaluación: se vuelve hablar de la necesidad de un Remes

Pasaron pocas horas después de la elección para que Massa se comunicara con Carlos Melconian. Viejos conocidos y con escaso preámbulo quedaron en seguir charlando pero sin formalidades.Con Melconian a la cabeza los economistas de la Fundación Mediterránea (Capello Santángelo Artana Vasconcelos Szewach) firmaron una carta en la que ratifican que tienen un plan económico 'para el país' basado en desregulaciones y liderado por el sector privado.

