Dólar tarjeta: subió la demanda de divisas por consumos en el exterior

La demanda de dólar oficial por parte de 'personas humanas' mostró un incremento durante el último mes. La suba se dio en medio de las fuertes presiones alcistas sobre los dólares paralelos y el tipo de cambio oficial que el Gobierno decidió mantener fijo, en el marco del cepo cambiario.

El mercado revivió tras el apoyo del PRO a MileiEl informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que publicó el Banco Central esta tarde, indica que durante el mes pasado este rubro registró un resultado neto de u$s 397 millones, mientras que para compras para atesoramiento fue de u$s 159 millones.De esta manera, en septiembre las 'personas humanas' compraron de forma neta un total de u$s 578 millones en el mercado oficial de cambios.

