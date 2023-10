Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: a cuánto cotiza y cuál es el precio este 30 de octubre, minuto a minuto

El dólar blue cerró la semana pasada a $ 990 para la venta. El dólar oficial, en tanto, sigue en $ 365,50 desde las PASO.El dólar blue cerró a $ 990 este viernes

Elecciones 2023, EN VIVO: el camino al balotaje, a tres semanas de los comiciosSergio Massa y Javier Milei buscan llegar a la Casa Rosada.Todos los posicionamientos y estrategias en jornadas políticas convulsionadas. Leer más ⮕

Calendario de la Anses: todas las prestaciones que se pagan este lunes 30 de octubreEl organismo previsional distribuye este lunes 30 de octubre las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, entre otras prestaciones Leer más ⮕

Multa por no votar: qué pasa si no me presento en las elecciones 2023La legislación electoral vigente prevé una sanción económica y administrativa para quienes no acudan a los comicios el próximo 19 de noviembre; qué pasa si tampoco fui a las generales del pasado 22 de octubre Leer más ⮕

Raúl Alfonsín y las elecciones de 1983: el largo día que cambió la historiaHace 40 años, el dirigente radical ganaba la elección que implicó el regreso de la democracia. Su campaña, su armado y su liderazgo reflejaron un clima de época, con todo lo que implicaba el final de la dictadura más atroz. Leer más ⮕