Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar: cómo combatir el ciberacoso

El ciberacoso se manifiesta de diversas maneras, desde la generación de contenido falso hasta el ciberacoso sexual, la recopilación y difusión no autorizada de datos personales, la publicación de fotos o videos sin consentimiento, la suplantación de identidad y otros métodos perjudiciales.

No responder a los ciberacosadores y bloquearlos: evitar cualquier interacción con acosadores en línea y bloquear su acceso a tus perfiles. No compartir información personal: mantener información sensible, como dirección, contraseñas, números de teléfono y datos bancarios, privada y no compartirla en línea. Además, ser consciente de qué contenido fotográfico se comparte.Configuración de privacidad: utilizar la configuración de privacidad en las redes sociales para asegurarse de que tus contenidos solo sean visibles para amigos de confianza.

Pedir ayuda: informar siempre sobre la situación a las plataformas, a la escuela y a las autoridades. Seguridad en línea: adquirir conocimientos básicos de seguridad en línea, incluyendo la creación de contraseñas seguras y el uso cauteloso de Internet.

Educación: la educación desempeña un papel fundamental en la prevención del ciberacoso y cualquier forma de acoso. Enseñar a las generaciones jóvenes a comportarse con respeto y a no cruzar límites dañinos es una responsabilidad compartida.

