Día de los Muertos por la Patria: por qué se celebra cada 2 de noviembre

1930.- En Adis Abbeba, Ras Tafari Makonnen e Itigue Menem son coronados emperadores de Etiopía. El emperador adoptó el nombre de Haile Selassie “Poder de la Santa Trinidad, Rey de Reyes y Señor de Señores.

1962.- El presidente estadounidense John F. Kennedy informa de que las bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.1975.- El director de cine y escritor Pier Paolo Passolini es asesinado en un descampado de Ostia (Italia).

1990.- El Parlamento de Mozambique aprueba la nueva Constitución para el país, que consagra el multipartidismo y la economía de mercado. 2000.- Llega a la Estación Espacial Internacional (EEI) la primera expedición formada por dos cosmonautas rusos, Serguei Krikaliov y Yuri Gidzenko, y el astronauta estadounidense Bill Shepherd.

2004.- Se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos y el republicano George W.Bush es elegido presidente..- Un inversor mexicano compra el Cuadro “No 5, 1948″ del estadounidense Jackson Pollock y bate el precio récord del mundo al pagar 109 millones de euros.

