Cultivos más protegidos de manera sustentable e innovadora

Su acción bioestimulante promueve el sistema de defensa vegetal mejora la respuesta ante situaciones de estrés y atenúa el efecto fitotóxico asociado a la aplicación de fitosanitarios.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: YPF aumentó un 9,75% y ya hay incrementos en otras compañíasLa suba se concretó tras expirar el acuerdo firmado entre las petroleras y el Ministerio de Economía en agosto que congeló los valores tras una suba de 12,5% en la semana posterior a las PASO.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PERFILCOM: Rucci: 'Los directivos de YPF tienen que dar explicaciones'Entrevista a Marcelo Rucci 31/10/23

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: YPF aumentó un 9,75% sus combustibles: cómo quedaron los nuevos precios de referenciaOtras compañías también implementaron incrementos. En el interior del país, el combustible subió al menos un 10%.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: YPF: a cuánto abre la cotización de la acción en el Merval miércoles 1 noviembreLa acción de la empresa abre una jornada al alza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En medio del faltante, aumentó el combustible en CórdobaYPF retocó sus precios en torno a un 10 por ciento. Las restantes petroleras actualizarán los valores en el transcurso de este miércoles.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Milei publicó una foto para quejarse por la falta de nafta, pero el playero de la imagen salió a desmentirloEl candidato libertario quiso evidenciar el faltante de combustible con una imagen donde se veía a un trabajador de Shell cargarle el tanque de la moto a otro de YPF

Fuente: LANACION | Leer más ⮕