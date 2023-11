'Cuando vos jugabas con las muñecas, yo tenía 15 muertos encima', las amenazas de Chaki Chan a una policía

Nicolás Nahuel Guimil, más conocido como el capo narco"Chaki Chan", tiene un enorme listado de diversas amenazas a policías para generar miedo y lograr sus liberaciones.

La jueza sostiene que la fiscal y dos oficiales de la seccional beneficiaron y protegieron en reiteradas oportunidades al imputado, que se encuentra detenido desde julio de este año por tráfico de drogas al narcomenudeo en el barrio Villegas, de La Matanza.

Cuando los oficiales lo interceptaron le preguntaron porque no llevaba puesta la patente, pero recibieron una respuesta insólita:"Porque no quiero". Fue allí donde Chaki Chan amenazó a una oficial:"Cuando vos jugabas con las muñecas, yo tenía 15 muertos encima","Cuidate","Ciudad Evita es mío, vos no tenés idea con quién te metiste, yo manejo todo, ¿vos te pensás que yo me voy a quedar?", y"Te voy a hacer sacar de acá". headtopics.com

Horas después, llegó a la comisaría la fiscal Casal Gatto que se reunió con uno de los oficiales y ordenó archivar la causa y disponer la liberación de Nicolás Nahuel Guimil. Fue el caso del crimen del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido el 3 de abril de 2023, el que despertó la sospecha sobre “Chaki Chan” pues siempre estuvo su figura detrás de ese brutal asesinato.

Una fiscal y dos policías son investigados por supuesta protección al narco Chaki ChanNicolás Nahuel Guimil (29), alias “Chaki Chan”, es considerado el líder de la organización narco más poderosa de La Matanza. Detenido desde julio pasado, la justicia investiga si contaba con la protección de una fiscal y dos oficiales de la Policía bonaerense lo que le habría permitido permanecer libre hasta entonces. Leer más ⮕

'Cuando vos jugabas con las muñecas, yo tenía 15 muertos encima', las amenazas de Chaki Chan a una policíaNicolás Nahuel Guimil (30) está acusado de ser un capo narco en el barrio Villegas, de La Matanza.Una fiscal y dos policías deberán dar explicaciones de por qué lo dejaron ir de una comisaría tras detenerlo en la calle. Leer más ⮕

Fecha confirmada para las elecciones en Boca y cuándo es el cierre de las listasLa CD confirmó el día exacto para los comicios y también definió el límite para la presentación de las diferentes propuestas. Leer más ⮕

Las fotos inéditas de Dibu Martínez cuando jugaba en las inferiores de IndependienteEl arquero campeón del mundo con la Selección argentina creció en las categorías formativas del Rojo antes de ser vendido al fútbol de Inglaterra. Leer más ⮕

Talleres y cuando ser internacional no es suficiente: las razones del empate ante BanfieldIr a la Sudamericana era un objetivo institucional, pero a la gente la divide el juego del equipo. El 0-0 con el Taladro no agradó y lo alejó de la chance de ser cuarto finalista en Copa de la LIga. Leer más ⮕

Hasta cuándo seguirán las lluvias en Buenos AiresEl domingo comenzaron los chaparrones en el AMBA y se extendieron hasta este martes, pero ¿cuándo volverán los días soleados de primavera? Leer más ⮕