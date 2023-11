Cuando Messi y Cristiano se retiren, Mbappé ganará muchos Balones de Oro

El arquero del seleccionado argentino, ganador del premio Lev Yashin, resaltó que"no tiene nada en contra" del delantero francés, ya que le tiene"mucho respeto como jugador y persona".

Emiliano"Dibu" Martínez, ganador del premio Lev Yashin al mejor arquero del mundo, consideró este miércoles quey le vaticinó un futuro con"muchos Balones de Oro". En declaraciones a la cuenta oficial del Balón de Oro, el arquero de Aston Villa aclaró que no tiene nada en contra de Mbappé y que las imágenes que se viralizaron durante los festejos por la Copa del Mundo no tienen"nada que ver" con su"personalidad".Yo le tengo mucho respeto como jugador y como persona", remarcó el"Dibu".

Consultado por el futuro del delantero, de 24 años, protagonista de las últimas dos finales del Mundo y autor de un histórico triplete en Qatar 2022, el arquero argentino no dudó en vaticinar que"ganará muchos Balones de Oro". headtopics.com

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: El GESTO de Antonela Roccuzzo cuando un youtuber FANÁTICO de Cristiano Ronaldo le pidió una FOTOEl estadounidense Speed estuvo presente en la gala del Balón de Oro y subió un video que se hizo viral en las últimas horas.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: A Cristiano Ronaldo no le gustó nada cuando en un estadio de Arabia Saudita le cantaron “Messi, Messi”La reacción del portugués ante los hinchas que lo provocaron, un día después de que el argentino obtuviera el octavo Balón de Oro

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: La polémica reacción de Cristiano Ronaldo ante el octavo Balón de Oro de Lionel MessiEl irónico descargo del periodista Tomás Roncero tras la obtención del octavo Balón de Oro en favor de Lionel Messi

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El polémico comentario de Cristiano Ronaldo en el posteo de un periodista anti MessiEl español Tomás Roncero, reconocido por ser crítico del capitán argentino, analizó la entrega del Balón de Oro y el portugués tuvo una extraña reacción en las redes sociales.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Balón de Oro: la risa de Cristiano Ronaldo en el posteo de un periodista anti MessiEl portugués, que ni figuró en la gala de premiación, comentó con ironía la publicación de un detractor de Leo.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Messi habló sobre su posible vuelta al Barcelona: cómo, cuándo y dóndeTras ganar su octavo Balón de Oro, Leo destacó su amor por el conjunto culé y no descartó su regreso. Mirá.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕