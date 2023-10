Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Sudáfrica, por la final del Mundial de Rugby 2023: día, hora y TV

Este sábado, desde las 16 (hora argentina), el Mundial de rugby Francia 2023 llega a su fin. Nueva Zelanda y Sudáfrica se enfrentan en la final con el objetivo de alzar el trofeo por cuarta vez en la historia, para consolidarse como el máximo ganador en soledad (ambos tienen tres títulos).

El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Wayne Barnes, se disputa en el Stade de France de Saint-Denis y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Star+ y Cont.ar. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

