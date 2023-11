Cuándo es el Black Friday 2023 en Argentina. Descuentos, promociones y todo lo que tenés que saber para aprovechar el evento.Dólar blue hoy en Córdoba: a cuánto cerró la divisa informal este martes 21 de noviembre, a días del balotaje, una jornada que promete precios rebajados y ofertas especiales a los ciudadanos para incentivar el consumo e iniciar la temporada de compras navideñas.

Durante este evento no siempre se accede con claridad a los descuentos que aplican los comercios y proliferan prácticas engañosas que buscan guiar la decisión final del consumidor, según advierten los expertos. Las acciones comerciales aparecen incluso antes de que llegue la fecha señalada, que se celebra el viernes siguiente a Acción de Gracias, festividad estadounidense que acontece cada año en el cuarto jueves de noviembre. Pese a su origen, el evento se consolidó en otros países como una de las fechas clave del calendario comercia





