Crystal Palace vs. Tottenham en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Crystal Palace vs. Tottenham correspondiente a la fecha 10 de Premier League de Inglaterra. El encuentro en directo será televisado en ESPN 2 y Star+ y podrá ser visto a partir de las 16:00hs. en el estadio Selhurst Park, en Londres el viernes 27 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Crystal Palace vs. Tottenham en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Árbitro para Crystal Palace vs. TottenhamHora, TV de Crystal Palace vs. TottenhamRecibí las últimas noticias de Premier League ¡y más!

