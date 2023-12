Cristina Pérez debuta en la TV Pública tras renunciar a Telefe

Cristina Pérez dio un paso al costado del noticiero de Telefe, debido a que su marido Luis Petri, fue designado ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, pero para sorpresa de muchos, este martes debutó en la TV Pública. En su momento, la periodista había explicado: “No es un pedido, sino es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”.

Y, cuando le consultaron si, en el caso que Petri ganara, dejaría de ser conductora del noticiero, agregó: “Seguramente haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”





