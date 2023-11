Crisis para Milei: qué hay detrás de la tensión en su espacio

En primer lugar, porque efectivamente hay legisladores electos que empezaron a tomar distancia del espacio, como Ansaloni y los provinciales entrerrianos Carlos Damasco, Julia Calleros y Liliana Salinas. Pero además, porque expuso cierta desorientación por parte de Milei y de su equipo a la hora de conducir y mantener bajo control a su propio espacio político rumbo al balotaje.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPROFESIONAL: Crisis de la nafta complica a Massa y podría favorecer a MileiLa falta de suministro de combustibles es originada por una combinación de varios factores. Cómo impacta esta crisis en la campaña electoral

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

CLARINCOM: Crisis en La Libertad Avanza: comunicado, portazos y desmentidas tras el acuerdo Macri-MileiUn documento con firmas de senadores y diputados que electos que se alejan del espacio despertó ebullición interna.Algunos ya salieron a desmentir haber firmado el texto.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que 'se convierta en un estadista'Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que \'se convierta en un estadista\'

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Las pruebas de fidelidad de Macri con MileiMardones: Las pruebas de fidelidad de Macri con Milei - 01-11

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: “Yo no voto a Milei”: distanciado de Macri, Daniel “Tano” Angelici cierra filas en la UCREl dirigente porteño ve 'poco margen' para mantener la unidad en JxC.Cuestiona que el ex presidente no buscó dar la discusión interna del pacto con Milei.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: El Partido Socialista apoyará a Sergio Massa en el balotaje contra Javier MileiEn Santa Fe, el socialismo integró un frente electoral con Juntos por el Cambio y a nivel nacional apoyó a Juan Schiaretti

Fuente: LANACION | Leer más ⮕