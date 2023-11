Creció fuerte la venta de autos en octubre

La venta de autos tuvo en el mes de octubre un alza muy pronunciada. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reportó que en ese períodose patentaron 41.681 unidades, nivel que equivale a una suba interanual del 28,5 por ciento en comparación a igual mes del año pasado, cuando se habían registrado 32.433 vehículos. Por otra parte, si la comparación es contra septiembre, cuando hubo 33.

De esta forma, en los diez meses acumulados del año se patentaron 394.709 unidades, un 11,4% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 354.475 vehículos. Sobre el tema, Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que"los números de octubre son muy buenos, con crecimiento interanual y en meses consecutivos, que le dan continuidad a esta inercia de crecimiento del mercado, más allá de todo”.}hubo una fuerte presencia de cuestiones cambiarias y políticas. A pesar de esto, la demanda se sostuvo.

"Lo más importante es que el mercado seguirá hacia arriba”, expresó. A la vez, Beato anticipó que cuando termine el período de elecciones, “podemos pensar en un año próximo con un mercado en crecimiento que podría llegar a las 500.000 unidades".En el caso de las motos, ACARA reportó un nivel de ventas de 42.711 unidades, lo que representó un alza de 44 por ciento contra igual mes del año pasado. headtopics.com

De esta manera, en los diez meses acumulados del año se patentaron 397.037 motos, lo que representa un alza de 13,4 por ciento comparado con igual mes del 2022. Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

