Coti Romero se disculpó con Zaira Nara luego de sus repudiables declaraciones en 'Bailando 2023'

Tras el escándalo por los injuriosos dichos de Charlotte Caniggia contra Zaira Nara que ella reprodujo en la pista del Bailando 2023 (América a las 21.45) Coti Romero le pidió disculpas a la hermana de Wanda y quiso justificar su inapropiada actitud.

Porque me cansé también un poco de la gente falsa de Charlotte. Porque Charlotte dice ‘yo digo todo’ pero sin embargo ese día me estaba pidiendo a mí que lo diga. Yo le dije ‘yo no pienso eso ¿cómo voy a decir una cosa como esa?’. Yo soy una persona que siempre digo todo lo que pienso. A veces está mal'.

