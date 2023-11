Coti Romero expuso más de 50 mails de Alexis Quiroga y lo acusó de acosador virtual

Coti Romero mostró la gran cantidad de mails que le envió Alexis Quiroga desde que cortaron. (Foto: captura de pantalla)le pusieron punto final a su relación hace cuatro meses, después de que ella descubriera infidelidades por parte de él. Desde entonces, la pareja transformó el amor que se tenían en un sentimiento menos cariñoso y ella terminó acusándolo de acosarla virtualmente.

Para corroborar los dichos, la oriunda de la provincia de Corrientes mostró a cámara su casilla de mensajes recibidos y sorprendió con el caudal de mails que el envía su expareja. “Voy a mostrar esto y después de esto chau, no lo nombro más. Mirá, estos fueron todos los mails”, le dijo la exparticipante deal cronista Rafa Juli, quien se mostró sorprendido y le preguntó cuántos mensajes son.

“Me mandó más de 50 mails desde el día que nos separamos y le dije que no quería saber más nada”, respondió Romero, entonces el cronista quiso saber si a eso se refería cuando dijo que Alexis la estaba ‘acosando de forma virtual’ y ella se explayó: “¿Sabés lo que pasa? Cuando digo que no, es no”. headtopics.com

“Por la mitad de esos mails, yo le di la oportunidad de hablar. Lo que él pidió fue llevarnos bien. Nos pelearnos. Entonces, le dije ‘hablemos’. Nos juntamos a hablar y en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal y dije basta. Desde ahí que le dije basta, porque me hacía mucho más difíciles las cosas, me siguió molestando con los mails”, expuso Coti.

Al intentar darle una explicación al comportamiento de su ex, Romero dijo: “Capaz lo hace para desestabilizarme. Porque si no entiende de una vez que me está haciendo mal, y se supone que me ama, como lo dice en los mails. ¡Basta!”. headtopics.com

