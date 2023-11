Coscu le regaló una entrada al hincha de Boca que fue caminando a Río: qué jugador lo ayudó a conseguirla

Martín Pérez Disalvo sigue ganándose el cariño de la gente. No sólo en las redes, donde se volvió popular: ahora también en la televisión. Coscu, quien el lunes debutó como uno de los conductores del programa Generación F en ESPN,, el hincha de Boca que se animó a ir caminando hasta Río de Janeiro.

y el tiempo que le indicaba la aplicación que le llevaría arribar a destino: 22 días y 17 horas por Panamericana, ruta 9 hasta Zárate, la 12 hasta Entre Ríos, luego la 14 hasta Corrientes, el cruce por Paso de los Libres, y la travesía por los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Curitiba, San Pablo y finalmente Río. Unos 2.685 kilómetros. A pie, por si no quedó claro.

de Río Grande do Sul, fiebre y tos, situaciones que fueron complicando su trayecto. Pero los superó a todos. Y estará alentando a Boca.Mientras caminó por las rutas de Brasil, en Buenos Aires quedaron su pareja Cinthya y su hija Renata, y en medio del viaje se encontró con"Les cuento que la proeza esta se está volviendo cada vez más difícil, por el tema de que hay muchas inundaciones, muchas rutas que no se pueden cruzar caminando.. headtopics.com

Incluso, hasta dudó de si podía finalmente completar su sueño."No sé si voy a llegar, lo dudo, pero lo seguiré intentando. Si tengo que cruzar un río caminando, lo hago.", lanzó días atrás. Pero ya está en Copacabana, feliz y listo para ver a su Boca querido, como él dijo,"la pasión que no lo va a abandonar...". El, por lo pronto, no lo hizo...Mirá tambiénYa hay fechas para la Recopa: Liga de Quito vs.

