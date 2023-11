Copa de la Liga: con otro golazo de Vecchio sobra la hora, Racing rescató un empate ante Defensa y Justicia

) e igualó de cabeza Lucas Pratto a los 35 minutos, mientras que en el complemento sacó ventaja para el 'Halcón' Gastón Togni e igualó Emiliano Vecchio para la 'Academia', a los 29 y 42min. respectivamente, en tanto el arquero local Cristopher Fiermarín le contuvo un penal a Gonzalo Piovi de la visita. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: Los convocados de Racing para visitar a Defensa y Justicia por la Copa Liga ProfesionalLa Academia enfrentará al Halcón este miércoles con el objetivo de sumar tres puntos que lo dejen en lo más alto de la Zona B.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: La TREMENDA racha negativa de Racing en la Copa Liga ProfesionalLa Academia recibió al menos un gol en las 10 fechas del torneo, y buscará ponerle fin a esta racha negativa ante Defensa y Justicia.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Defensa y Justicia vs Racing por la Copa de la Liga: resultado en vivoLa Academia podría finalizar la fecha en la soledad de la cima de la tabla de su grupo en caso de conseguir una victoria y que Godoy Cruz no se imponga ante Tigre.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Vecchio logró la agónica igualdad para Racing y marcó por segundo partido consecutivoEl ex-Rosario Central jugó su segundo partido después de la lesión que lo dejó un año afuera de las canchas y convirtió el 2-2 ante Defensa y Justicia tras una gran jugada colectiva.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Defensa y Justicia vs. Racing, por la Copa LPF: dónde ver en vivo, horario y formacionesEste miércoles, la Academia y el Halcón se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave por la clasificación a los certámenes internacionales de 2024. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 20.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Defensa y Justicia vs. Racing, por la Copa LPF: hora, dónde ver en vivo y formacionesEste miércoles, la Academia y el Halcón se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave por la clasificación a los certámenes internacionales de 2024. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 20.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕