Construcción democrática y universidad pública

En 1983, comenzó en la Argentina un nuevo ciclo político caracterizado por el ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía que elige sostener la democracia como premisa fundante de la vida en común. Con acuerdos y desacuerdos, pero marcando un corte total con un pasado signado por la dictadura, las persecuciones, las proscripciones, la falta de libertades y la desaparición de personas.

Conmemorar estos 40 años en una universidad pública, laica y gratuita es una oportunidad más para seguir comprometiendo a la comunidad educativa en esta construcción permanente de democracia que protege y promueve derechos, siendo respetuosos de las diferencias y las diversidades, entre otros aspectos. Se trata, en definitiva, de democratizar este espacio de lo público.

Democratizar, como acto educativo, implica un ejercicio permanente de desarrollo de ciudadanía que contribuya a aumentar los niveles de participación de toda la comunidad universitaria, implementando mecanismos y estrategias participativas de modo que aporten al crecimiento de cada persona que transita los diversos espacios y, al mismo tiempo, permitan la inserción y la trascendencia de la institución en la sociedad actual.

El término “democratización” en el ámbito educativo, siguiendo a W.

En este marco, se hace necesario profundizar los principios democráticos fundantes de esta universidad, abierta e inclusiva, y ponerlos en relación con la actualidad.

