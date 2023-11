Confirman la sentencia contra Marcos Levin, el primer empresario condenado por crímenes de lesa humanidad

la Casación –con las firmas de Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Gustavo Hornos– confirmó la condena contra Levin. El 22 de enero de 1977, Cobos estaba en el galpón que tenía la empresa en Salta. Se estaba preparando para salir hacia Tucumán cuando aparecieron unos policías y le preguntaron si era efectivamente Víctor Cobos. Cuando les respondió que sí, lo hicieron bajar del colectivo, le sacaron su maletín y lo subieron a un Ford Falcon celeste –que pertenecía a un directivo de La Veloz del Norte– para llevarlo hasta la comisaría 4a.

En una de las sesiones de tortura, Cobos sintió un aroma que conocía: era el perfume que usaba Levin. Mientras estuvo detenido ilegalmente en esa dependencia policial, a Cobos lo obligaron a firmar una declaración ante un juez autoincriminándose. A la semana, lo trasladaron al penal de Villa Las Rosas. Recién fue liberado el 19 de abril de 1977. Volvió a la empresa para pedir un certificado para dejar la provincia y logró que le pagaran los días que había trabajado en enero –antes del secuestro.

En marzo de 2015, Riggi y Gemignani habían sido dos de los jueces que le dictaron una falta de mérito al dueño del ingenio Ledesma,y, de esa forma, obstaculizaron durante años el juicio por uno de los casos emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

En octubre del año pasado, los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto la decisión del trío Riggi-Gemignani-Mahiques y ordenaron que se dictara una nueva sentencia.

