Confirman la muerte de Shani Louk, la joven vista inconsciente y semidesnuda en una camioneta de Hamas

Habría evidencia a través del ADN de un hueso del cráneo; el cuerpo de la víctima aún no ha sido encontradoestos animales bárbaros y sádicos simplemente le cortaron la cabeza mientras la atacaban, torturaban y matabanEl presidente israelí precisó que sólo ahora fue posible identificar el cuerpo de Shani y añadió que, ya que las personas fueron abusadas, quemadas o desmembradas de la manera más espantosa.

Poco después, la cuenta oficial del Estado de Israel se pronunció sobre la muerte de Louk. “Estamos devastados al compartir que la muerte de la germano-israelí Shani Louk ha sido confirmada”, indicó en la red social X.Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

, dijo a RTL la madre, Ricarda Louk, cuya hija había sido reconocida luego de que circulara un video en el que los terroristasEn las últimas semanas, había trascendido que Shani todavía estaba viva pero “gravemente herida” en un hospital de Gaza. La familia había hecho varios llamamientos de ayuda al gobierno alemán. headtopics.com

En este sentido, Ricarda Louk calificó como “terrible” la confirmación de la muerte de su hija, aunque valoró como positivo tener la certeza de lo que pasó.Un manifestante sostiene una imagen de la mujer germano-israelí Shani Louk mientras participa en una 'Vigilia por Israel' frente a la entrada de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro de Gran Bretaña, en Londres el 9 de octubre de 2023.

en el marco de sus ataques, medida adoptada ante las peticiones de los familiares de los alemanes afectados por los mismos.hasta ahora que 239 personas se encuentran retenidas en la Franjaalrededor de 50 de los rehenes habían muerto a causa de los intensos bombardeos de las fuerzas israelíes contra el enclaveLa pesadilla de los gazatíes. headtopics.com

