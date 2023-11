Conferencia de Scaloni previo a Uruguay. "Son estadísticas. Están para romperse o quedan en nada. Están buenas y quedan para la historia, pero algunas cambian y es positivo. Más allá de la racha, ojalá hagamos un buen partido y ganar" "No hablamos, hay varios chicos que no están. Hoy somos 22 jugadores de campo y hay que dejar afuera a cuatro. Son decisiones difíciles que hay que tomar" "En River estábamos bien y el campo de juego estaba bien, pero corríamos riesgo de jugar ahí.

Estamos contentos de jugar en Boca" "Tomaremos la decisión en lo que creamos para el partido. Sabemos que pueden jugar juntos, pero para este partido no creo que lo hagan" "El que no quiere entender la realidad. Alguno lo hace para debatir un poco, pero no creo que tenga debate. No lo entiendo. Si todo el mundo diría 'el mejor, el mejor' no habría debate" "Esta Selección ya demostró de que está a la altura de jugar contra cualquier rival. Después se puede ganar o n

: