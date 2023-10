Condenaron a joven de San Francisco por abusar de dos niños de su entorno familiar

E.B. (se utilizan las iniciales para proteger a las víctimas) fue hallado responsable del abuso sexual a dos menores que pertenecen a su entorno familiar.

Cabe recordar que también estaba acusado de abusar de otra menor de edad que vivía en cercanías a su domicilio. Sin embargo, la pena en este caso será decidida por el Juzgado Penal Juvenil, ya que el imputado era menor de edad durante el momento en que se cometieron los hechos juzgados.

La Cámara del Crimen de San Francisco lo halló culpable por los dos primeros delitos, mientras que para la Justicia no se probaron los dos restantes. Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de noviembre, fecha donde comenzará a correr el plazo legal de ambas partes para apelar la sentencia. headtopics.com

El abogado Juan Alberione, que representó a la familia de las víctimas, sostuvo que no descartan apelar por los delitos que E.B. no fue considerado culpable. Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía San Luis“En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver “, Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nieta

