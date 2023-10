Con la llegada del cuarto vuelo desde Israel, ya son 1023 los argentinos repatriados

En ese marco, esta mañana arribaron otros 247 argentinos más al aeropuerto de Ezeiza desde Roma, quienes realizaron el puente aéreo entre esa ciudad y Tel Aviv. El Airbus 330-200, partió de Italia a las 22 de ayer (hora local, 17.19 de la Argentina) bajo el número de vuelo AR1091 y aterrizó en Argentina a las 7.30 de este viernes.

En tanto, la Cancillería argentina mantuvo ayer una reunión con la AMIA y la DAIA donde las mutuales judías mostraron su agradecimiento respecto la repatriación de argentinos desde Israel, luego de la guerra que se desató entre ese país y la organización islamista, Hamás.

Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), estuvieron presentes el canciller Santiago Cafiero, acompañado por el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, invitados por las autoridades de esta institución y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). headtopics.com

Las mutuales judías argentinas manifestaron el reconocimiento de la comunidad por el éxito del operativo “Regreso Seguro” que está llevando adelante la Cancillería de forma conjunta con el ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas.

