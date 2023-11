Comunidad educativa platense se opone a iniciativas libertarias

La comunidad educativa platense se posicionó contra de las iniciativas del libertario. “Muchas universidades podrían cerrar o verse en la necesidad de buscar otro tipo de financiamiento”, señalan.“Si una facultad de medicina tiene que salir a buscar financiamiento de un privado y lo obtiene de un laboratorio, ¿cómo será el programa de estudio de los médicos?”, secretario general de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata.

Durante este jueves, en conjunto con otras organizaciones, se movilizaron alen"defensa de la educación pública gratuita y de calidad", y en contra del sistema de voucher y el arancelamiento universitario que proponeMás de mil personas se congregaron en el playón de la casa de estudios platense sobre la Avenida 7 en rechazo a “una política que impide el crecimiento de la universidad pública”. En conversación con, Aguirre advierte que de implementarse un sistema que incita a la competencia entre las instituciones educativasAguirre retruca la idea generalizada de que la juventud tuvo un vuelco “hacia la derecha

:

TODONOTİCİAS: El Conicet desarrolló un método para evitar infecciones y rechazos en prótesis - TN.com.arCientíficos de La Plata usan nanopartículas de plata para minimizar los riesgos al realizar implantes. Garren la pala ! Que devuelvan la plata los del Ñoquicet !

Fuente: todonoticias | Leer más »

TELEFE: “Se llevó mi plata a Mar Del Plata”[Espectaculos ] ¿Durmiendo con el enemigo? 😱 El momento que vivió verolozanovl con un ex novio PodemosHablar verolozanovl 🐀🤮🤮🤮🤮

Fuente: telefe | Leer más »

İPROFESİONAL: ARBA abre guardias de atención presencial en La Plata, Mar del Plata y CABAEl organismo recaudador bonaerense atenderá trámites especiales de manera presencial los días lunes, miércoles y viernes, entre las 10 y las 14 horas

Fuente: iProfesional | Leer más »

PAGİNA12: Broun quiere más plata | El arquero se desvinculó de Gimnasia y Esgrima de La PlataJorge Broun espera por una oferta de Central superadora a la rechazada en primera instancia para volver al club de Arroyito. Los canayas padecen un ahogo financiero que les impide ampliar presupuesto deportivo pero para que el arquero se sume al plante... Fuira pa la casa. Plata no hay! como diria pepe Argento.

Fuente: pagina12 | Leer más »

CLARİNCOM: Cómo es el proyecto para dividir Buenos Aires, crear cinco nuevas provincias y partir La Matanza en dosUna proyecto disruptivo propone abrir un debate cerrado: la división de la Provincia de Buenos Aires. Hablar de división ahora es demasiado peligroso. No me quiero ni imaginar las consecuencias. Es una irresponsabilidad e ignorancia terribles. No hay ninguna necesidad de dividir la Provincia de Buenos Aires. Sigan mi consejo y déjense de joder con esto. No sean IDIOTAS. Más gasto y más políticos para la misma cantidad de gente! Solo a los parásitos se les ocurren estas cosas! Un mamarracho. Quieren dividir la pba y La Matanza entre distritos peronistas y anti peronistas. Falta que levanten el muro de Berlín. Psicópatas

Fuente: clarincom | Leer más »

LAVOZCOMAR: Vicky Xipolitakis rompió el silencio: “¿Tengo que estar muerta para que me crean?” | TV | La Voz del Interior“No es un tema de plata, si era por plata no me separaba”, precisó la panelista.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más »