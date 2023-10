Cometierra , la novela revelación de Dolores Reyes, llega en formato de serie

Luego de cautivar a miles de lectoras y lectores con el personaje Cometierra, una niña que tiene el don de encontrar los cuerpos de personas desaparecidas, la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes salta del papel a la pantalla de la mano del cineasta, guionista, productor y autor Daniel Burman, quien al frente de un equipo de guionistas y realizadores avanza en el rodaje de una serie que retoma la potencia de esta historia que entrelaza la violencia y la marginalidad...

Nació en el oeste del Gran Buenos Aires y fue maestra en escuelas de esa zona durante gran parte de sus 44 años. En paralelo a su compromiso con la enseñanza, fue afilando un agudo poder de observación que la ayudó a construir la mirada y los códigos de los personajes juveniles a los que le da voz en esta obra y en su prolongación,"Miseria", publicada hace unos meses.

Este poder la lleva a resolver crímenes crímenes y encarar las fuerzas oscuras de su pasado. Junto a su grupo de amigos, la mujer descubrirá su propia identidad y lugar en el mundo, en el escenario de un barrio envuelto en la violencia y las desapariciones de sus seres queridos. headtopics.com

"Yo no había pensado en 'Cometierra' para adaptación, pero todos me decían que era muy visual y que claramente se podía adaptar a cine o a serie", dice Dolores Reyes a Télam. "La experiencia del rodaje en general, fue impresionante. Y estoy enamorada del casting que se hizo", asegura. Sin embargo, la narradora no participó de la producción."No formé parte del equipo de escritura, pero me fueron consultando vía reuniones de Zoom, durante buena parte del proceso, pero a veces hay que soltar. Mi parte es escribir libros, y, en cuanto a Cometierra, se tradujo a 15 idiomas, tiene decenas de ediciones y el público la ama.

Se estima que estará disponible exclusivamente a través de Prime Video en más de 240 países y territorios. Además del realizador de"El nudo vacío" y"El abrazo partido", en la serie también participan como directores Cris Gris y Martín Hodara. headtopics.com

