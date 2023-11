Combustibles: Massa autorizó suba del 10% y se recompone el abastecimiento

Las estaciones de la marca no reciben todo el volumen que necesita y ello deriva en la operación parcial de los puntos de venta varias horas pero no durante toda la jornada.“Nosotros sabemos que estamos regularizando, pero no tenemos un panorama completo de todas las estaciones”, comentó otra fuente vinculada con una marca del sector privado.

Es decir, la parcial regularización del suministro llegó con un aumento de precios encabezo por YPF, que subió la nafta y el gasoil el 9,4%. En la misma jornada, Axion elevó sus precios un 7,5% promedio, en tanto que Shell (que había aumentado el lunes y luego bajó) volvió a subirlos en el mismo nivel.

La postergación de la actualización es hasta el 1° de febrero de 2024. Por esta medida, que se viene tomando desde hace tres años, el Estado ya dejó de recaudar US$ 2.500 millones en 2023 y lleva acumulados sin percibir US$ 4.780 millones (casi 1,5% del PBI del país).

Massa rodeó todas estas acciones de un discurso de campaña. “No vamos a permitir que por aumentar un poquito sus ganancias exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos. Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento de congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, 20% o 10%”, afirmó.

Con este incremento, en el caso de YPF los precios quedaron del siguiente modo: nafta súper. $ 326 por litro; nafta Infinia. $ 415; diésel. $ 348 e Infinia diésel. $ 440.

