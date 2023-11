Combustibles: el 41% de los aumentos se dieron durante la gestión de Sergio Massa

El nuevo aumento se convirtió en el 34° en la gestión de Alberto Fernández al frente del Gobierno nacional. El actual mandatario recibió la administración con un litro de nafta súper a $ 59,34 en Córdoba y hoy ya vale $ 326.

En lo que va de la gestión, el incremento acumula un 449%. El dato es que en el mismo período, la inflación alcanzó el 843%, según calculó la Fundación Libertad y Progreso. Es decir que los combustibles quedaron a mitad de camino.¿Cuánto del incremento correspondió a la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía? El 44% de los aumentos se produjeron entre agosto de 2022 y noviembre de 2023.

El dato más destacado es que, excepto en septiembre del año pasado, la nafta subió todos los meses hasta ahora. Con una fuerte aceleración desde agosto del corriente, cuando se movió dos veces. El resto correspondió a Martín Guzmán, que estuvo al frente de Economía durante 2 años y medio. Su gestión arrancó con un recordado contratiempo: apenas asumido, se decidió un aumento que fue anunciado por Guillermo Nielsen, por entonces presidente de YPF.

Pero horas después, Alberto Fernández en persona se encargó de comunicar que daba marcha atrás. Fue el único aumento que se dejó sin efecto (el 35°). Vale recordar que la gestión de Fernández decidió mover muy poco el precio durante la pandemia (durante 2020 aumentó seis veces) y con porcentajes muy bajos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Sergio Massa, sobre los combustibles: 'Se superó la situación crítica'El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria sostuvo que se normalizó el abastecimiento de naftas.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Sergio Massa anunció el congelamiento del impuesto a los combustiblesEl ministro de Economía y precandidato presidencial de UP dio un parte de situación local, tras el desabastecimiento que se registró el fin de semana.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Massa postergó la aplicación de un impuesto a los combustiblesEl ministro de Economía y candidato presidencial planteó la medida tras las últimas subas y después de los faltantes de nafta, cuyo suministro comenzó a normalizarse. Pidió 'firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica'.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Massa anunció la suspensión de los impuestos que impactan en el precio de los combustibles'Me enojé tanto como la mayoría de los argentinos con lo que pasó con la nafta, espero que no vuelva a pasar', dijo en su anuncio.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Massa aseguró que se normalizó el abastecimiento de combustiblesEl ministro de Economía anunció que congeló nuevamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Dijo que el Gobierno se mantendrá alerta ante situaciones de especulación y cuestionó a la oposición por pedir “liberar precios”.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Falta de combustibles: Massa aseguró que petroleras 'retuvieron stock por temor a devaluación''Las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción y de exportación', señaló el ministro de Economía, quien reitieró su advertencia para que normalicen el abastecimiento.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕