Colombia y Chile llamaron a consultas a sus embajadores en Tel Aviv

Ambos países se suman al paso tomado por Bolivia, que el martes cortó sus lazos diplomáticos con Israel por la "agresiva y desproporcionada ofensiva militar" contra la población de Gaza.Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel.

."Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares (que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza) no respetan normas fundamentales", indicó el gobierno."Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá". El jefe del estado que hace este genocidio es un criminal contra la humanidad.

Según remarcó Haiat en la que es la primera reacción oficial israelí al tema, en el"atroz ataque" de Hamas a Israel del 7 de octubre . Israel"está librando una guerra que le fue impuesta, una guerra contra una organización terrorista que utiliza a los ciudadanos de Gaza como escudos humanos y viola los derechos humanos de los ciudadanos de Gaza, así como de los ciudadanos de Israel", denunció el vocero israelí.agradeció la"honrosa" postura de Chile y Colombia tras llamar a consultas a sus respectivos embajadores en Israel. headtopics.com

, frente a las masacres y el genocidio al que está siendo sometido en la Franja de Gaza", afirma el comunicado de Exteriores, publicado a través de su cuenta en la red social X.

Palestina destacó la decisión de Chile y Colombia de llamar a sus embajadores en IsraelSaludamos las posturas firmes de las repúblicas amigas de Chile y Colombia en su apoyo al pueblo palestino, frente a las masacres y el genocidio al que está siendo sometido en la Franja de Gaza , señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina. Leer más ⮕

