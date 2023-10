Claudia Villafañe ganó el juicio a Maradona y Dalma le dedicó unas emotivas palabras

le inició en 2015 a Claudia Villafañe acusándola de comprar departamentos en Miami con dinero que le pertenecía a él.

En ese contexto, Dalma Maradona realizó un contundente y emocionante descargo en sus redes sociales, celebrando que las acusaciones contra su madre por enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deber fiduciario y fraude fueron desestimadas.

“Y, en el día del estreno del documental, te digo a vos que esta historia no se podría haber contado sin vos, que siempre fuiste el pilar de esta familia. Aguantaste todo, hasta que no aguantaste más, y decidiste seguir acompañando desde otro lugar. Y sabíamos que decirle que no a papá traía sus consecuencias. Igual eso era hasta que te veía. headtopics.com

La publicación de Dalma Maradona en Instagram tras enterarse que se su mamá ganó un juicio que le inició su papá en 2015. “Te empezaron a hacer un juicio hace ocho años y lo ganaste Tata. ¡Qué huevos, que paciencia y que amor! Que orgullo que seas mi mamá, te amo siempre Claudia”, añadió la actriz, con gratitud y amor hacia su madre.

“Ni se les ocurra decir que es mentira...lacras. Y los periodistas y abogados que mostraban la auditoría, payasos”, cerró contundente Dalma. Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

Diego Maradona vs. Claudia Villafañe: la causa cerró por falta de pruebasLa justicia estadounidense falló a favor de Claudia en la causa que el fallecido ídolo del fútbol le había iniciado en 2015. Leer más ⮕

La CONMOVEDORA historia de Dalma Maradona a Claudia Villafañe tras el FALLO de la Justicia: 'Te amo, GANADORA DE JUICIOS'En 2015, Diego Armando Maradona la había denunciado por comprar propiedades en Miami con su dinero cuando estaban separados. Leer más ⮕

Claudia Villafañe recibió una gran noticia en Estados Unidos en una causa que había iniciado Diego MaradonaSu ex marido la acusaba de haber usado su dinero para comprar unos departamentos en Miami.Quince años después, un juez cerró el caso al considerar que no hay evidencias y por falta de pruebas.Tres de los herederos deberán pagar los honorarios de los abogados: 70.000 dólares. Leer más ⮕

Dalma Maradona: la foto del millón de dólares, las lágrimas al recordar a su padre, la vecina celestina y una gran revelación finalLa serie de tres capítulos que se puede ver desde este jueves en HBO Max repasa, a través de testimonios exclusivos, filmaciones caseras y material de archivo los mejores y los peores momentos de la vida del futbolista Leer más ⮕

La desopilante anécdota de Cristian Castro con Diego Maradona y Oasis donde terminaron desnudosCristian Castro contó cuando conoció a Diego Maradona y terminaron junto a los Oasis en una fiesta nudista improvisada en un hotel. Leer más ⮕

La movida de Argentinos para homenajear a MaradonaEl Bicho celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Diego para su gente e invita a hinchas de todos los otros clubes. Leer más ⮕