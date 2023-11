Cierre de campaña violento en Vélez: enfrentamiento entre barras con tiros, puñaladas y heridos

Su texto finalizó subrayando que “Vélez es familia” y que se necesita “del apoyo de todos los socios y socias de bien para que estos violentos no pisen nunca más el club”.“Tenemos más fuerza que nunca no nos vamos a dejar amedrentar por un par de inadaptados y la práctica sucia de la política. Saludos a todos los esperamos el sábado vamos Vélez” finalizó el comunicado.

