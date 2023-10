Chrsitine Lagarde habla sobre el FMI, la guerra de Rusia y Ucrania, el BCE y el conflicto de Israel y Hamás

Christine Lagarde me entrega una pequeña bolsa de papel blanco con algo sorprendentemente pesado en su interior tras cruzar el restaurante con su habitual elegancia.Mientras se quita los guantes de cuero negro antes de estrechar la mano -hace un poco de frío en este día nublado en Frankfurt-, explica: 'Es mermelada que he hecho con pomelos de nuestro jardín de Córcega'.El regalo me desarma. Quizá sea esa la intención de Lagarde.

Los mercados de renta fija se desplomaron al instante y los inversores temieron que Lagarde se alejara del famoso compromiso de su predecesor, el italiano Mario Draghi, durante una crisis de deuda una década antes, de hacer 'lo que fuera necesario' para defender el euro. ¿Fue este el momento en que se dio cuenta de lo mucho que estaba en juego en su nuevo cargo?'Es una valoración justa', afirma.

