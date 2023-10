Chequeos anuales de salud: qué estudios incluyen, dónde se hacen y cuánto cuestan en centros privados

Cuando las personas se hacen los análisis clínicos y los estudios correspondientes al chequeo médico anual aumentan las posibilidades de que su médico detecte alguna enfermedad e inicie un tratamiento a tiempo más allá de la edad o el sexo de quien se lo realice.

Examen gastroenterológico (ecografía abdominal completa videoendoscopía alta y colonoscopía etc.).. Examen neumológico (Rx tórax examen funcional respiratorio etc.).. Examen otorrinolaringológico (rinolaringoscopía audiometría etc.).. Examen traumatológico ( Rx columna cervicodorsal lumbosacra caderas ver postura y alineación de columna y evaluación ortopédica)..

Quién es el cura veterinario al que la gente le pide que rece para que lluevaEstanislao Fariña tuvo una infancia ligada al agro y ahora es el párroco de Rauch. Cuando estudiaba en la Universidad de Tandil le surgió la idea del sacerdocio. “Nunca estuvo en juego la carrera, sino formar una familia”, le dijo a TN. Leer más ⮕

Qué dólares dejan de circular y qué pasa con los billetes viejosA medida que pasan los años suele surgir la duda sobre qué dólares se mantienen vigentes y cuáles quedaron fuera de circulación Leer más ⮕

La herencia a la que puede acceder un hijo nacido fuera del matrimonio: ¿qué debe hacer?La distribución de una herencia que incluye un hijo concebido fuera del matrimonio presenta ciertas particularidades que varían según si dicho hijo ha sido reconocido o no. Leer más ⮕

Detuvieron a un hombre que publicó mensajes antisemitas: aseguró que asesinaría a niños en las escuelasEl detenido tiene 34 años y fue aprehendido en Villa Urquiza. En sus publicaciónes también llamó a “matar judíos al azar”. Leer más ⮕

Qué pasó con el misterioso iraní sin papeles que habían detenido en Entre RíosKeifi Mojtaba fue apresado en Concepción con un DNI robado.Quería comprar un boleto para cruzar a Uruguay. Leer más ⮕

El test viral que revela qué dicen tus amigos de vosEn las redes sociales se viralizó un desafío que revela qué dicen tus amigos de vos según qué veas en la imagen. Leer más ⮕