Charlotte Caniggia, a corazón abierto: Algún día pasará que mis papás me quieran

Después de algunos años fallidos, la participante finalmente se comprometió con el programa, está ensayando, y el jurado nota y premia esta actitud y evolución de su parte. Pero, pese a estar muy contenta con su desempeño, su presente familiar y nula relación con sus padres le imposibilita lograr la felicidad plena.

“¿La parte negativa de todo esto es que no podés tener a toda tu familia unida como antes?”, le preguntaron desde“Uno como hijo espera un mensaje de sus padres, creo, es como lindo, me hubiese encantado pero nunca me pasa así que trato de vivir esto como bueno... ‘mis papás son ausentes’. Supongo que fueron ausentes toda la vida, quizás cuando yo era joven no me daba cuenta, eran ausentes también, y bueno...

“Supongo que algún día cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá, y ellos sean más viejos, digan... ‘bueno, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’ y cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos ¿no? No soy rencorosa, no es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano. Es muy malo tener esos sentimientos”, precisó luego. headtopics.com

