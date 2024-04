César Luis Menotti sigue internado en una clínica de Buenos Aires

César Luis Menotti sigue internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires tras haber sido ingresado días atrás con una 'anemia severa'. El DT campeón del mundo con Argentina en 1978 se mantiene 'estable' según confiaron a Clarín desde su entorno. Y -cuando puede- responde algunos mensajes de WhatsApp a sus amigos y familiares más cercanos que le envían palabras de aliento y fotos de su época de futbolista.

El Flaco está con vigilancia permanente de sus médicos que prefieren que termine de recuperarse en el hospital y no en su domicilio de Recoleta.Menotti fue estabilizado tras haber recibido una serie de transfusiones pero todavía no está recuperado y aunque ya pidió irse a su casa los médicos todavía esperan que complete su evolución para darle el alta. Sus hijos son quienes lo acompañan en el hospital.El ex entrenador de Huracán Boca e Independiente -entre otros- de 85 años se venía sintiendo muy débil y no había salido de su casa en las últimas semana

