Celebrar la vida: la historia de Facundo Barreiro

La primera consistió en la recirculación del líquido cefalorraquídeo para aliviar los síntomas y para que Facundo pueda asistir a su fiesta de egresados. En ese procedimiento también se obtuvieron muestras del tumor para su estudio histológico a cargo del área de Anatomía Patológica.

De esta manera, obtuvieron un diagnóstico idóneo: se trataba de un tumor agresivo dentro del sistema nervioso central, llamado. En una discusión multidisciplinaria, se concluyó que la mejor opción para el tratamiento de este tipo de tumor era la cirugía., una neurocirugía de alto riesgo.

“Estábamos contentos porque el tratamiento se pudo planear en etapas gracias a contar con todas las herramientas que tiene el Hospital Privado.

Luego de la cirugía, a Facundo se le realizó radioterapia de manera preventiva para evitar que el tumor regrese. Pudo sobrellevarla sin complicaciones y actualmente goza de buena salud. Está incorporado a sus tareas habituales, a su vida social, familiar y deportiva, y puede desarrollarse como un adulto normal.

Cabe destacar, que este tipo de cirugías de altísima complejidad, son posibles gracias a la capacitación continua de los profesionales en los centros más prestigiosos del mundo, horas de práctica y experiencia; y a la inversión del Hospital en equipamiento de última generación con el objetivo de lograr cirugías más seguras y precisas.

