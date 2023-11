Celebran por primera vez el Día de la Pastelería Artesanal Argentina

Además, contó que siempre le gustó la pastelería y durante muchos años se perfeccionó en los distintos bares y restaurantes más importantes del centro porteño y, según precisaron en su presentación, sigue pidiéndole a su familia que le compre piñones para hacer pan dulce.

En el primer piso de la confitería, en el salón principal, pasteleros de todas las generaciones fueron convocados para una fotografía grupal, que se hizo esperar hasta que realizó su entrada triunfal un trabajador del Molino de 96 años, Antonio Sanchiz Cañadel, que también fue homenajeado y recibido con aplausos ensordecedores de todos los presentes, que se pusieron de pie al momento de su llegada.

En ese sentido, aseguró que"es un orgullo que las nuevas generaciones lo puedan disfrutar después de 22 años de estar cerrado y de todo el proceso para volver a abrir esta confitería de orgullo de la Ciudad de Buenos Aires".Por su parte, la Comisión Administradora del Edificio del Molino recibió una placa en reconocimiento a la labor por la puesta en valor de este importante Monumento Histórico Nacional.

Sobre la declaración del Día de la Pastelería Artesanal Argentina, Luis Hlebowicz, secretario general de la Federación de Trabajadores Pasteleros y Afines, expresó a Télam que"poder recrear este lugar con el trabajo que se hizo de restauración es importantísimo. Esperamos que pronto sea la confitería del mundo y que se puedan ocupar muchos puestos de trabajo tanto en pastelería como cafetería"..

