Cavani no cumple las expectativas en Boca Juniors

El delantero uruguayo Edinson Cavani tuvo un mal rendimiento en el partido de octavos de final de la Copa Libertadores. Según el entrenador de Boca Juniors, Cavani no cumplió con las expectativas y no hizo la diferencia en el equipo. Además, se menciona que físicamente no estaba en su mejor estado.

:

DİARİOOLE: Video: la eufórica arenga de Boca en la previa de la final de la Copa LibertadoresEdinson Cavani les hizo un pedido a sus compañeros antes de salir a la cancha.

Fuente: DiarioOle | Leer más »

TYCSPORTS: El SENTIDO MENSAJE de Cavani tras la derrota de Boca en la Copa LibertadoresEl Matador subió un posteo a su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo de los más de 100 mil hinchas que peregrinaron a Río de Janeiro para ver la final ante Fluminense.

Fuente: TyCSports | Leer más »

TYCSPORTS: Expulsión polémica en el partido entre Boca Juniors y SantosEn el partido entre Boca Juniors y Santos por la Copa Libertadores, se vivió un momento tenso cuando el lateral izquierdo colombiano le dio una cachetada al capitán de Santos. El árbitro decidió expulsar al jugador y ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores.

Fuente: TyCSports | Leer más »

TYCSPORTS: Boca Juniors empata con Fluminense en la Copa LibertadoresEl lateral peruano Advíncula marca el gol del empate para Boca Juniors en el partido contra Fluminense en la Copa Libertadores 2023.

Fuente: TyCSports | Leer más »

LANACION: El historial de Boca Juniors vs. Fluminense: todos los números y resultadosEn total se enfrentaron siete veces con mayoría de triunfos para el xeneize; seis de esos duelos fueron por el máximo certamen continental

Fuente: LANACION | Leer más »

CLARİNCOM: La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y FluminenseLa final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense está en boca de todos (o casi todos). En Buenos Aires y en Rio de Janeiro. Como carioca que vive acá a pesar de viajar con muchísima frecuencia a la tierra del Corcovado me tocó estar en la capital argentina a horas del trascendental partido de este sábado en el Maracaná.

Fuente: clarincom | Leer más »