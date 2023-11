Catherine Fulop y el detrás de escena del compromiso de Oriana y Dybala: “Ova no para de llorar”

“No sabía nada, lo veía super lejos el tema de que Ori y Paulo se comprometieran porque él como... viste que hay gente que cree en la institución del matrimonio y otros que con estar juntos ya dice ‘tengamos hijos’ o ‘vayámonos a vivir juntos’ y con eso es suficiente.

Sobre su vínculo con Paulo relató: “Yo lo trato como a un hijo. Él me hace bullying, siempre me está echando bromas... Lo quiero mucho, me parece un chico muy educado, es cariñoso, me gusta como la cuida, cómo la trata, con este gesto ganó un millón de puntos”.

“Yo creo que ella hasta se había dado por vencida, creo que ya iba a ceder, iban a seguir viviendo juntos y capaz en algún momento iban a aparecer los hijos, no sé, me daba la impresión como que ella había dejado de lado el sueño del compromiso, de la pedida de mano”, analizó luego. headtopics.com

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Jujuy

Se casan Oriana y Dybala: el emotivo mensaje de Catherine FulopLa venezolana le dedicó un gran mensaje a su hija, quien contraerá matrimonio con el futbolista campeón del mundo. Leer más ⮕

La reacción de Catherine Fulop tras la propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana SabatiniLa actriz y conductora expresó toda su emoción.'Mi corazón estalla lágrimas de alegría', señaló, feliz. Leer más ⮕

La foto premonitoria con la que Catherine Fulop celebró que su hija Oriana Sabatini se va a casar con Paulo DybalaLa pareja, que lleva 5 años junta, oficializó la relación y pasarán por el altar Leer más ⮕

Catherine Fulop DELATÓ a Dybala y reveló qué le PASABA antes de pedirle compromiso a Oriana SabatiniLa conductora se mostró muy alegre por la propuesta que el futbolista le hizo a la cantante en la Fontana di Trevi. Leer más ⮕

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, comprometidos: anillo, looks a juego y mensaje de Chiara Ferragni“Felicitaciones”, escribió la bloggera italiana en el posteo que hizo la pareja. Leer más ⮕

Paulo Dybala le propuso matrimonio a Oriana Sabatini: la divertida reacción de la cantanteA través de sus redes sociales, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que se van a casar. Leandro Paredes compartió un video del momento de la propuesta y la divertida reacción de la cantante. Leer más ⮕