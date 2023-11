Catamarca presentó un proyecto de reforma de la constitución provincial para limitar las reelecciones indefinidas

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presentó este miércoles a la Cámara de Diputados local un proyecto de reforma de la Constitución de la provincia con el objetivo de limitar las reelecciones indefinidas en los cargos ejecutivos y legislativos a nivel provincial.

